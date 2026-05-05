НовостиПроисшествия5 мая 2026 9:22

В Туапсе полиция проводит проверку цен на такси после жалоб в соцсетях

Рост цен на такси в Туапсе привлек внимание правоохранительных органов
Ева МУР
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Туапсинском районе сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку информации о возможном завышении стоимости услуг такси.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, поводом для разбирательства стали публикации жителей и туристов в социальных сетях, выявленные в ходе мониторинга интернета.

Пользователи в сети выразили недовольство тарифами, которые устанавливают сетевые службы такси в муниципалитете. По информации ведомства, поступившие жалобы зарегистрированы в отделе МВД по Туапсинскому району. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и проверяют обоснованность цен на услуги перевозчиков.

По итогам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.