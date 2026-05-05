«Победим и этот нацизм»: В Туапсе провели митинг после атак беспилотников

Фото: пресс-служба ККОО «Герои Отечества»

В апреле — начале мая текущего года город Туапсе несколько раз подвергался атакам украинских беспилотников. Власти, силовые структуры и волонтеры Кубани оказали помощь пострадавшему городу, а жители Туапсинского округа проявили мужество и стойкость при ликвидации последствий ударов на НПЗ, нефтеналивном терминале и других объектах инфраструктуры.

Для поддержки туапсинцев 5 мая в город прибыли 35 участников — Героев Российской Федерации, Советского Союза, СВО и Краснодарского края. По указу Президента 18 лет назад Туапсе получил звание «Город воинской славы», и, как отметили прибывшие члены ККОО «Герои Отечества», город продолжает с честью нести это звание в период специальной военной операции.

Гости и туапсинцы возложили венки и цветы к Вечному огню и другим памятным местам города

На митинге и заседании правления краевой организации прозвучали выступления руководителей и ветеранов: Сергей Бойко (глава округа), Виктор Крохмаль (председатель Краснодарской организации «Герои Отечества»), Галина Джигун (Герой Краснодарского края), генералы-Герои края Анатолий Быков и Сергей Кучерук, полковники и Герои России и СССР Иван Нечаев и Григорий Хаустов, бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов, Герой СВО Сергей Синицкий и бывший глава Новороссийска Владимир Синяговский.

Фото: пресс-служба ККОО «Герои Отечества»

«Нельзя недооценить те события, которые происходили здесь в 1942–1943 годах, когда мы дали здесь отпор врагу и защитили наш город, по сути дела, защитили нашу страну и погнали фашиста к рубежам его границы дальше. И сегодня, как и тогда, наш город подвергается бомбардировкам. Вот уже две недели мы ликвидируем последствия атак того самого фашиста. Сегодня с нами стоят доблестные огнеборцы, которые две недели тушили пожар. Хотя это не просто пожар, это действительно катастрофа. ЧС федерального масштаба. И ценой своего здоровья они днем и ночью тушили огонь. За что вам, ребята, большое спасибо от нас. От жителей города и от всей страны».

Слова поддержки также передали отсутствующие по уважительным причинам члены краевой организации «Герои Отечества»: Николай Горовой, Андрей Алексеенко, Владимир Бекетов, Людмила Беспалова, Вера Галушко и Владимир Порханов.

Фото: пресс-служба ККОО «Герои Отечества»

Гости и туапсинцы возложили венки и цветы к Вечному огню и другим памятным местам города.

«Нас никогда и никому не сломить», - отметили организаторы митинга. В преддверии 81-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией участники напомнили о значении победных традиций и пожелали туапсинцам мира, добра, крепкого здоровья и личного счастья.