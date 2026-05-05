В Сочи высадили ивы в память о героях Великой Отечественной войны

В Сочи продолжается Международная акция «Сад памяти», которая в этом году проводится уже в седьмой раз. В парке «Ривьера» появились два новых дерева – ивы извилистые, высаженные в память о погибших в Великой Отечественной войне. В посадке приняли участие ученики Авторской школы «Ступеньки» и волонтеры из сочинского отряда «Антинарко».

«Чтобы помнили, чтобы деревья росли, а история жила – именно в этом главный смысл акции «Сад памяти», – отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности мэрии Сочи Андрей Никончук. – Очень важно, что к ней присоединяются наши дети и молодежь».

В этом году в Сочи планируют высадить деревья по нескольким адресам – всего более 250 саженцев различных видов: китайская веерная пальма, цветущий дерен, кипарис, лагерстремия, магнолия кобус, сосна, церцис, бирючина, гривеллея розмаринолистная, калина, можжевельник и форзиция. Все растения выращены в местных питомниках и обработаны от вредителей и болезней.

В прошлом году в ходе акции в парке 50 лет Победы посадили 11 побегов гинкго билоба. Акция «Сад памяти» направлена на ежегодную высадку более 27 миллионов деревьев по всей России в память о погибших защитниках Отечества.

Готовые площадки для посадок отмечены на интерактивной карте официального сайта акции. Любой желающий может выбрать удобное место, зарегистрироваться и получить необходимый инвентарь и посадочный материал на месте.