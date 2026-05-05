В Краснодаре разработали памятку для семей бойцов СВО по защите от мошенников

Для семей участников СВО разработали памятку по противодействию киберпреступности Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре для семей участников специальной военной операции разработали памятку по противодействию киберпреступности. Как рассказали в пресс-службе мэрии, прокуратура города проводит комплекс мероприятий, направленных на защиту участников СВО, их родственников и имущества, включая профилактику мошеннических преступлений, которые в последнее время стали чаще происходить в цифровой среде.

В памятке содержатся основные рекомендации по кибербезопасности:

- не отвечайте на звонки с неизвестных или вызывающих подозрение номеров;

- никогда не сообщайте коды из СМС – если вас просят продиктовать код, сразу завершайте разговор;

- не разглашайте данные банковских счетов и карт – официальные выплаты не требуют передачи подобных данных по телефону.

Если разговор с мошенниками все же произошел, необходимо:

- немедленно его прекратить;

- не предпринимать никаких действий с банковскими картами или приложениями;

- сообщить о происшествии в полицию по номеру 102 (с мобильного) или 02 (со стационарного), в банк по горячей линии (номер указан на обратной стороне карты) или в единую службу поддержки по номеру 112;

- предупредить близких, особенно пожилых родственников, о возможной угрозе и объяснить основные правила безопасности.

Ранее жителей Кубани предупредили о новой схеме кибератак перед Днем Победы.