В Краснодаре разработали памятку для семей бойцов СВО по защите от мошенников

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
В Краснодаре для семей участников специальной военной операции разработали памятку по противодействию киберпреступности. Как рассказали в пресс-службе мэрии, прокуратура города проводит комплекс мероприятий, направленных на защиту участников СВО, их родственников и имущества, включая профилактику мошеннических преступлений, которые в последнее время стали чаще происходить в цифровой среде.
В памятке содержатся основные рекомендации по кибербезопасности:
- не отвечайте на звонки с неизвестных или вызывающих подозрение номеров;
- никогда не сообщайте коды из СМС – если вас просят продиктовать код, сразу завершайте разговор;
- не разглашайте данные банковских счетов и карт – официальные выплаты не требуют передачи подобных данных по телефону.
Если разговор с мошенниками все же произошел, необходимо:
- немедленно его прекратить;
- не предпринимать никаких действий с банковскими картами или приложениями;
- сообщить о происшествии в полицию по номеру 102 (с мобильного) или 02 (со стационарного), в банк по горячей линии (номер указан на обратной стороне карты) или в единую службу поддержки по номеру 112;
- предупредить близких, особенно пожилых родственников, о возможной угрозе и объяснить основные правила безопасности.
Ранее жителей Кубани предупредили о новой схеме кибератак перед Днем Победы.