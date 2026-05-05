НовостиОбщество5 мая 2026 10:17

Экс-замглавы Кубани Власова обвиняют в закупке некачественных дронов для СВО

В 90 млн рублей оценен ущерб от закупки некачественных дронов для СВО экс-вице-губернатором Кубани Власовым
Валерия ПАВЛОВА
Экс-замглавы Кубани Власова обвиняют в закупке некачественных дронов для СВО

В деле экс-вице-губернатора Кубани Александра Власова появился эпизод о закупке некачественных дронов для СВО. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

При расследовании уголовных дел в отношении бывшего замглавы региона и экс-атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, а также директора департамента по делам казачества края Александра Тарарыкина обнаружены новые факты хищений бюджетных средств. Как выяснилось, для нужд СВО закупали некачественные дроны по завышенной цене.

«Единственным поставщиком на закупку по завышенной цене дронов “по счастливой случайности” оказался экс-организатор автомобильных гонок в Краснодаре Роман Любименко, который известен как приближенный к администрации края общественник», – цитирует ТАСС собеседника агентства.

Ущерб от закупки некачественных дронов оценен в 90 млн рублей. Возбуждено дело мошенничестве. Поставщик, который скрылся, объявлен в розыск.