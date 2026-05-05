Экс-замглавы Кубани Власова обвиняют в закупке некачественных дронов для СВО Фото из архива КП

В деле экс-вице-губернатора Кубани Александра Власова появился эпизод о закупке некачественных дронов для СВО. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

При расследовании уголовных дел в отношении бывшего замглавы региона и экс-атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, а также директора департамента по делам казачества края Александра Тарарыкина обнаружены новые факты хищений бюджетных средств. Как выяснилось, для нужд СВО закупали некачественные дроны по завышенной цене.

«Единственным поставщиком на закупку по завышенной цене дронов “по счастливой случайности” оказался экс-организатор автомобильных гонок в Краснодаре Роман Любименко, который известен как приближенный к администрации края общественник», – цитирует ТАСС собеседника агентства.

Ущерб от закупки некачественных дронов оценен в 90 млн рублей. Возбуждено дело мошенничестве. Поставщик, который скрылся, объявлен в розыск.