Туристы заняли выжидательную позицию об отдыхе в Туапсе. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Эксперты отмечают, что реакция туристов на сообщения о разливе мазута сменилась более взвешенным отношением.

«Поток аннуляций заметно снизился. Все, кто хотел отказаться от отдыха, могли это сделать без штрафов, многие переориентировались на другие направления – чаще всего это были Абхазия, Анапа, Подмосковье. Многие туристы готовы ждать, понимая, что по тем же деньгам они вряд ли сейчас могут что-то приобрести», – сказала эксперт РСТ Евгения Кизей.

Пляж Туапсе планируют очистить от нефтепродуктов к 1 июня, когда начинается курортный сезон. Курортные поселки, где отдыхают большинство туристов, находятся в десятках километров от города. Проблема загрязнения этих мест не коснулась. Сотрудники отелей контролируют пляжи и качество воды почти каждый час.

На начало апреля 2026 года число бронирований по Туапсе на летний сезон выросло на 25% по сравнению с 2025 годом. Спустя месяц спад бронирований зафиксирован в Джубге (на 17%), Лермонтово (на 54%), Новомихайловском (на 35%).

«Возможно, идет перераспределение по региону, так как остальные курорты бронируются с хорошим плюсом, особенно Витязево (+200%), Архипо-Осиповка (+90%), Кабардинка (64%), Анапа, Геленджик, Дивноморское (20-25%)», – добавили в Российском союзе туриндустрии.