В Краснодаре снесли незаконные постройки по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Одно из строений находилось на улице Путевой, 15. Трехэтажное здание с подвалом построили без разрешительной документации и с нарушениями норм.

Суд удовлетворил требования мэрии по сносу здания. Собственника обязали выплатить неустойку – по тысяче рублей за каждый день, начиная со дня вступления решения суда в законную силу до момента сноса.

Другой объект находился вдоль трассы М-4 «Дон» в Прикубанском округе. В помещении работал автосервис и прокат инструментов. Собственник снес строение. Но из-за долгого исполнения решения с него взыщут неустойку – 30 тысяч рублей за каждый день просрочки.

Всего в Краснодаре с начала 2026 года демонтировали 20 незаконных объектов.