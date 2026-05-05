НовостиОбщество5 мая 2026 11:42

На Кубани заочно арестовали поставщика некачественных БПЛА для СВО

Валерия ПАВЛОВА
На Кубани заочно арестовали поставщика некачественных БПЛА для СВО Фото из архива КП

На Кубани заочно арестовали поставщика некачественных БПЛА для СВО. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

Речь идет о Романе Любименко который скрылся от органов предварительного следствия. Установлено, что экс-организатор автогонок в Краснодаре и приближенный к администрации региона общественник стал единственным поставщиком на закупку на бюджетные средства некачественных дронов для нужд СВО.

«Любименко заочно арестован судом», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В закупке беспилотников ненадлежащего качества по завышенной цене обвиняют экс-вице-губернатора и бывшего атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова. в ходе следствия вскрыты дополнительные факты хищений бюджетных средств заместителем главы региона Власовым и директором департамента по делам казачества края Александром Тарарыкиным.

Ущерб от закупки некачественных дронов оценен в 90 млн рублей. Готовится антикоррупционный иска в отношении Любименко и его партнеров из числа представителей власти.

«Любименко втянул в противоправную деятельность супругу Наталью, использовав девушку как формальное лицо в схемах поставок низкокачественных комплектующих и легализации полученных преступным путем средств», – добавили в правоохранительных органах.