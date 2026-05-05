На Кубани заочно арестовали поставщика некачественных БПЛА для СВО. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

Речь идет о Романе Любименко который скрылся от органов предварительного следствия. Установлено, что экс-организатор автогонок в Краснодаре и приближенный к администрации региона общественник стал единственным поставщиком на закупку на бюджетные средства некачественных дронов для нужд СВО.

«Любименко заочно арестован судом», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В закупке беспилотников ненадлежащего качества по завышенной цене обвиняют экс-вице-губернатора и бывшего атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова. в ходе следствия вскрыты дополнительные факты хищений бюджетных средств заместителем главы региона Власовым и директором департамента по делам казачества края Александром Тарарыкиным.

Ущерб от закупки некачественных дронов оценен в 90 млн рублей. Готовится антикоррупционный иска в отношении Любименко и его партнеров из числа представителей власти.

«Любименко втянул в противоправную деятельность супругу Наталью, использовав девушку как формальное лицо в схемах поставок низкокачественных комплектующих и легализации полученных преступным путем средств», – добавили в правоохранительных органах.