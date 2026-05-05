В Новороссийске включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА Фото из архива КП

В Новороссийске включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Жителей и гостей Новороссийска просят не подходить к окнам и перейти в помещения со сплошными стенами. Находясь на улице, необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Не следует находиться на открытом пространстве около моря.

«Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домов! Прошу сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала!» – призвал Андрей Кравченко.

Съемка и публикация фото и видео отражения атаки, работы ПВО, специальных и оперативных служб в соцсети запрещена.

Напомним, сирены из-за угрозы атаки БПЛА включили в Туапсинском округе.