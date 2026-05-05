На Кубани в ДТП погибла 63-летняя женщина

В Новокубанском районе в ДТП погибла 63-летняя женщина. Авария произошла на автодороге Армавир – Отрадная утром 5 мая.

65-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» двигался со стороны Армавира в сторону станицы Отрадной. Выехав на встречную полосу в месте, где это разрешено, он столкнулся с «Ладой Калиной». Отечественной легковушкой управляла 39-летняя местная жительница.

«В результате ДТП 63-летняя пассажирка отечественного авто скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Проводится проверка», – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.