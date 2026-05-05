Краснодарские баскетболисты «Локо-2011» уступили в финале первенства России

В Краснодаре на базе Молодежного тренировочного центра «Локомотив-Кубань» прошел финал первенства России по баскетболу среди юношей до 16 лет. Команда Академии «красно-зеленых» по итогам турнира завоевала серебряные медали.

В ходе соревнований коллектив «Локо-2011» провел шесть матчей, одержав победу в пяти из них. Краснодарские баскетболисты обыграли соперников из Санкт-Петербурга, Москвы, Барнаула и Московской области. Единственное поражение команда потерпела в решающей игре, уступив столичной СШОР «ЦСКА».

По итогам турнира сразу два игрока кубанской команды вошли в символическую пятерку - Никита Козырев и Илья Устиновский.

Награды участникам вручал олимпийский чемпион Валерий Тихоненко. Он отметил высокий уровень игр и отметил, что финальные встречи получились напряженными и непредсказуемыми до последних минут.