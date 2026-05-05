НовостиОбщество5 мая 2026 12:21

Цены на винные туры в Краснодарском крае выросли на 20% в 2026 году

Поездка на винодельни Кубани: почему молодежь стала чаще выбирать энотуры
Ева МУР
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае фиксируется устойчивый спрос на винный туризм, глубина бронирований в среднем достигает двух месяцев. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), рост посещаемости виноделен составляет около 10–15% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает «Бизнес ФМ Краснодар», средняя стоимость двухдневного тура выросла на 20% и составляет около 60 тысяч рублей без учета проезда к региону.

Эксперты отмечают, что на фоне возобновления авиасообщения увеличился поток туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Основной тренд сезона — запрос на «живые впечатления» с погружением в производственные циклы. Среди аудитории становится больше молодежи и повторных посетителей, которые запрашивают конкретные объекты.

При этом участники рынка указывают на риски, связанные с законодательными изменениями: теперь услуги по трансферу и проживанию могут оказывать только лицензированные туроператоры. По мнению экспертов, это может осложнить работу профильных гидов.