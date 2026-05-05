НовостиОбщество5 мая 2026 12:27

Краснодарский врач Гузман: лечение с помощью ИИ усиливает тревожность

Врач Гузман объяснила, как сказываются на здоровье попытки лечения с помощью ИИ
Валерия ПАВЛОВА
Специалиста рекомендует обращаться к врачу, а не цифровым сервисам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Использование ИИ для самодиагностики и лечения несет серьезные риски. Об этом сообщила врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края, нутрициолог Екатерина Гузман.

Специалист объяснила, что чат-бот – это всего лишь программа, у которой нет ни медицинского образования, ни клинического опыта. Такие системы анализируют данные поверхностно. ИИ не учитывает сопутствующие заболевания, анамнез и другие индивидуальные особенности пациента. Ответы нейросети часто носят шаблонный характер.

При таком самолечении есть риск получить устаревшую или неточную информацию. Разработчики не несут ответственности за последствия рекомендаций. Ошибки при вводе данных могут исказить интерпретацию анализов.

Особенно опасно, что при использовании ИИ человек может игнорировать симптомы, которые требуют срочного обращения к врачу. Это ведет к затягиванию диагностики и лечения.

«Попытки самостоятельно разобраться в анализах с помощью ИИ нередко усиливают тревожность и могут привести к развитию ипохондрии», – цитирует Екатерину Гузман телеканал «Краснодар».