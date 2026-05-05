Метеоролог Ткаченко: Арктика ушла с Кубани, но жару ограничит дождевой циклон

В Краснодарском крае после аномально холодного начала мая ожидается температурный рост. Как сообщил порталу kuban.aif.ru кандидат географических наук Юрий Ткаченко, с 10 мая погода в регионе начнет стабилизироваться. Дневные показатели вернутся к отметкам +18…+24 градуса, а ночные температуры установятся в диапазоне +10…+15 градусов.

По словам ученого, арктический холод окончательно покинул европейскую часть страны, уступив место теплым воздушным массам. Однако период ясной погоды будет непродолжительным: вскоре на территорию края зайдет новый циклон. Из-за плотной облачности и осадков воздух не сможет прогреться до высоких значений, поэтому изнуряющей жары как минимум до середины месяца не прогнозируется.

Эксперт заявил, что в текущем году на Кубани наблюдается редкий для региона плавный переход от весны к лету без резких скачков до +30 градусов. Несмотря на пасмурные дни и вероятные дожди, возвращение серьезных холодов в регионе больше не ожидается.