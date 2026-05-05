Диетолог Мойсенко: увлечение сэндвичами вредит работе сфинктеров желудка

Врач предупредила о последствиях частого употребления сэндвичей

Частое употребление сэндвичей вредит работе сфинктеров желудка. Серьезные проблемы со здоровьем могут проявиться с возрастом, объяснила врач-диетолог Римма Мойсенко.

Хлеб как основа сэндвича заставляет поджелудочную железу работать с большим напряжением и выбрасывать избыточное количество инсулина. Его наличие в крови провоцирует хронический стресс в организме и снижает скорость обменных процессов на клеточном уровне.

Одно из последствий частых перекусов сэндвичами – дуоденогастральный рефлюкс или рефлюкс желчи.

«Сегодня его имеет очень высокий процент молодежи и людей постарше, и связано это с тем, что люди мало занимаются спортом, но употребляют сэндвичи», – цитирует Римму Мойсенко «Абзац».

Мягкий хлеб плохо переваривается конкретно в желудке. В дальнейшем, при отсутствии физической нагрузки, белок замещается на углеводы из хлеба.

«В итоге формируется ослабление сфинктеров желудка, возникает желудочно-пищеводный рефлюкс. Это формирует заболевание пищевода и ЖКТ, хроническое воспаление двенадцатиперстной кишки», – добавила диетолог.