Подозреваемый облил бензином капот иномарки и поджег Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Житель Сочи поджег Mercedes соседа из-за отказа участвовать в благотворительности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Автомобиль Mercedes-Benz загорелся около двора частного дома в Хосте. Момент поджога увидела местная жительница, которая и сообщили обо всем в полицию.

Оперативники установили подозреваемого в поджоге. Им оказался 48-летний сосед владельца иномарки.

Как выяснилось, ранее подозреваемый и потерпевший поссорились. Владелец машины отказался перечислять крупную сумму на благотворительность. Ночью подозреваемый облил бензином капот иномарки и поджег.

Ущерб превысил 2 млн рублей.

«В отношении подозреваемого следственным подразделением отдела полиции Хостинского района Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – сообщили в региональном управлении МВД.