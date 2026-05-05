Житель Сочи поджег Mercedes соседа из-за отказа участвовать в благотворительности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
Автомобиль Mercedes-Benz загорелся около двора частного дома в Хосте. Момент поджога увидела местная жительница, которая и сообщили обо всем в полицию.
Оперативники установили подозреваемого в поджоге. Им оказался 48-летний сосед владельца иномарки.
Как выяснилось, ранее подозреваемый и потерпевший поссорились. Владелец машины отказался перечислять крупную сумму на благотворительность. Ночью подозреваемый облил бензином капот иномарки и поджег.
Ущерб превысил 2 млн рублей.
«В отношении подозреваемого следственным подразделением отдела полиции Хостинского района Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – сообщили в региональном управлении МВД.