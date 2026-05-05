В Сочи отражают атаку БПЛА. О работе системы ПВО днем 5 мая сообщил глава города Андрей Прошунин.

Все службы Сочи находятся в максимальной готовности. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие. Необходимо соблюдать меры безопасности.

«Если вы живете рядом с береговой линией, ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», – призвал Андрей Прошунин.

Жителям и туристам напомнили о том, что съемка и публикация в соцсетях работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, средств защиты объектов атаки запрещена.