Психолог Абравитова: Умный взгляд не указывает на возраст женщины

В народе существует мнение, что «умный взгляд» делает женщин старше. Однако прямой связи между этой чертой и возрастом нет, сказала психолог Марианна Абравитова.

Окружающие описывают «умный взгляд» как внимательный, наполненный глубиной и пониманием. Обладателей этой черты нередко воспринимают как людей, которые смотрят сквозь собеседника и постоянно о чем-то думают. Такой взгляд интуитивно трактуют как признак большого опыта и прожитых лет. Хотя на самом деле он может указывать на высокий интеллект без особого жизненного багажа.

«В современном цивилизованном обществе “умный взгляд” – в первую очередь показатель природных интеллектуальных способностей, а не опыта. Для того чтобы обладать им, совсем не обязательно быть умудренным годами, он может быть просто по умолчанию», – цитирует Марианну Абравитову «Абзац».

По словам специалист, человек может пройти массу событий, но не обрести «умный взгляд» и остаться на прежнем уровне развития. В настоящее время окружающие ценят умение адаптироваться, проявляться, демонстрировать социальный успех.

«Прямой жесткой корреляции между “умным взглядом” и опытом в этом случае не наблюдается», – добавила психолог.