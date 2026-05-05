«Трамвай Победы» проедет по улицам Краснодара 8 и 9 мая

«Трамвай Победы» проедет по улицам Краснодара 8 и 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. На открытой вагон-платформе выступят творческие коллективы, которые исполнят песни военных лет.

8 мая трамвай поедет в 10:00 от остановки «ул. им. П. Осипенко». Вагон проследует до улицы им. Калинина, Западного депо, Кооперативного рынка и вернется в Восточное депо. На открытой платформе выступит вокальный ансамбль «Околица» городского Дома культуры Западного округа.

Трамвай проедет по маршруту от Восточного депо по улицам Ставропольской, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Горького, Кирова, Калинина, Каляева, Гагарина, 3-я Линия, Славянская, Западное депо (разворотное кольцо) и обратно до Восточного депо.

9 Мая «Трамвай Победы» отправится в 10:00 от остановки «ул. им. П. Осипенко», проедет до пересечения улиц Северной и Коммунаров на улицу Калинина, в Юбилейный микрорайон, доедет до Дмитриевской Дамбы и Хладокомбината. Для краснодарцев и гостей города выступит ансамбль народной песни «Родня» Пашковского городского Дома культуры.

В День Победы трамвай отправится по маршруту от Восточного депо по улицам Ставропольской, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Офицерской, Колхозной, Клинической, Островского, Московской, П. Метальникова, Садовой, Горького, Кирова, Калинина, Минской, пр. Чекистов, Юбилейный мкр. В обратном направлении вагон поедет до улицы Стасова и Хладокомбинат, п затем – по улице Ставропольской в Восточное депо.