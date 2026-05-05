В Туапсинском округе убрали нефтепродукты на 4 из 6 локальных участков

В Туапсинском округе убрали выброшенные на берег нефтепродукты на 4 из 6 локальных участков. Об этом сообщили в оперативно штабе Краснодарского края.

Сотрудники «Кубань-СПАС» выполнили работу в поселках Новомихайловский, Южный и Весна. Специалисты убрали и вывезли загрязненный грунт.

Уборку завершили и в селе Небуг. Собранный в мешки загрязненный грунт продолжают вывозить.

Локальные выбросы нефтепродуктов убирают и в селе Ольгинка. Основные работы за пределами Туапсе продолжаются в поселке Тюменском.

«Из-за труднодоступной местности мешки с собранным грунтом приходится перемещать, в том числе с помощью плавсредств, туда, откуда их может забрать техника», – объяснили в региональном оперативном штабе.

Протяженность всех шести участков составляет от 100 до 300 метров.