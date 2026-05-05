Одобрил атаку на НПЗ: Жителя Кубани оштрафовали за комментарий в интернете с оправданием терроризма

Жителя Кубани оштрафовали за комментарий в интернете с оправданием терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Приговор жителю Северского района вынес Южный окружной военный суд.

Все произошло в августе 2025 года. Вячеслав Харыбин разместил в открытом чате в одном из мессенджеров комментарий. В нем пользователь одобрял теракт на Афипском НПЗ после атаки беспилотников.

«Публикация была доступна неограниченному кругу лиц в сети Интернет. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по краю», – сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Суд признал Вячеслава Харыбина виновным и оштрафовал на 350 тысяч рублей. Осужденный не может заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, сроком на 1 год.

Мобильный телефон, с помощью которого мужчина разместил комментарий, конфискован в доход государства.

