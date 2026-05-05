Доктор физмат наук Анискин создал движущуюся миниатюру на рисовом зерне

Фото: Владимир Анискин в соцсети ВКонтакте

Доктор физико-математических наук Владимир Анискин, чье увлечение микроминиатюрой началось в студенчестве, создал уникальную движущуюся композицию.

Как рассказал мастер изданию Горсайт, работа, вдохновленная русской игрушкой «Мужик и медведь», выполнена на рисовом зернышке.

Хобби Анискина тесно переплелось с его научными исследованиями микротечений, для которых он самостоятельно изготавливал микродатчики. Мастер сообщил, что с детства любил мелкую работу и судомоделирование, а о жанре микроминиатюры узнал на последнем курсе университета. Первую надпись на рисовом зернышке в 1998 году он сделал вверх ногами и справа налево, используя детский микроскоп с перевернутым изображением. На создание движущейся миниатюры ушло 28 лет.

Одной из главных сложностей, обнаруженных Анискиным в 2009 году, стала электростатика, из-за которой микроскопические детали прилипают друг к другу. Мастеру пришлось разработать способы минимизации ее влияния. Для своих произведений Анискин использует рисовые зерна, тыквенные семечки и срезы яблочных косточек. Фигурки изготавливаются из специально обработанной краски, которая после высыхания держит мельчайшую форму.