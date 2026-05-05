НовостиСпорт5 мая 2026 15:41

Сергей Кармрян из Сочи представит Россию на континентальном первенстве

Сочинский борец выступит на первенстве Европы
Евгения ХАЛИКОВА
Сергей Кармрян – участник первенства Европы. Фото: пресс-службы администрации Сочи

Воспитанник сочинской школы борьбы Сергей Кармрян готовится представить Россию на первенстве Европы по вольной борьбе. Турнир пройдет в Болгарии с 14 по 18 мая. Спортсмен будет бороться в весовой категории до 60 килограммов.

Право войти в состав национальной сборной Сергей Кармрян завоевал на первенстве России в феврале 2026 года, где состязались более 400 спортсменов из 52 регионов страны.

«Желаю Сергею успешного выступления, ждем его с победой. Уверен, его волевые качества и мастерство позволят достойно представить страну на первенстве Европы и на предстоящем мировом первенстве», – отметил директор департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников.

После европейского первенства Сергея Кармряна ждет дальнейшая подготовка к первенству мира, запланированному на август.