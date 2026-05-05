Политолог Межевич предупредил о риске провокаций в Нарве

В Нарву 9 мая прибудет премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Как сообщает издание Online47, профессор Николай Межевич выразил мнение, что данный визит может быть использован для организации провокаций. Эксперт отметил, что в Нарве 94% населения составляют этнические русские, для которых День Победы является значимым праздником.

Профессор призвал к бдительности во время массовых мероприятий.

Ранее стало известно об организации поездок в Нарву для наблюдения за концертом «Берега Победы» в Ивангороде.