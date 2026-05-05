Краснодарский край стал лидером по привлекательности для переезда среди россиян

Города Краснодарского края возглавляют рейтинг предпочтений россиян, желающих сменить место жительства. Об этом заявила заместитель генерального директора курорта «Лучи» Ольга Нарт в комментарии для NEWS.ru. Наиболее активно идею переезда рассматривает молодое поколение.

Согласно исследованию, около 30% россиян, задумывающихся о переезде, выбирают населенные пункты Краснодарского края. Москва занимает второе место с 27%, а Санкт-Петербург – третье с 19%. Исследование также показало, что для переезжающих важны не только карьерные возможности, но и климат, качество городской среды и развитая социальная инфраструктура, особенно для семей с детьми.

Тем не менее, лишь 12% опрошенных планируют переезд в ближайшие два года, тогда как 60% вообще не рассматривают такую возможность. Основными барьерами выступают психологические и бытовые аспекты, включая привязанность к родному месту, финансовые трудности и семейные обстоятельства.

Наиболее активно города меняют в молодом возрасте: треть респондентов переезжали будучи студентами (18–25 лет), еще 30% — в возрасте 25–30 лет. Однако готовность к переменам сохраняется и в более зрелом возрасте: 16% переезжали в 35–45 лет, а 9% — после 50 лет. Эксперт отмечает, что данная тенденция отражает социальные тренды, связанные с поиском рабочих мест, возможностью удаленной работы и ведения собственного бизнеса.