Александр Бастрыкин подвел итоги работы следователей ЮФО в Краснодаре

В Краснодаре прошло рабочее совещание под председательством главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Встреча собрала руководящий состав ведомства, включая первых заместителей и руководителей профильных управлений, а также начальников региональных следственных подразделений. Собравшиеся подвели итоги работы следователей Южного федерального округа за первые три месяца текущего года.

Глава СК отметил позитивные изменения в криминальной ситуации округа. Число официально зарегистрированных правонарушений снизилось на четверть, составив 38,5 тысяч. Количество убийств и попыток их совершения уменьшилось на 21%. Уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений достиг 68%, что превосходит общероссийский уровень. В отчетном периоде были раскрыты все случаи причинения смерти по неосторожности и изнасилований. Всего за квартал в суд направлено 2 376 уголовных дел, инициированных СК РФ.

«Вместе с тем прослеживается и ряд проблем. Это рост преступлений террористического характера, экстремистских посягательств, фактов коррупции, деяний, совершенных в сфере ЖКХ, а также случаев обмана дольщиков. В ряде подразделений отмечены недостатки, связанные со снижением оперативности расследования», – сообщили в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин поручил улучшить качество предварительного расследования. Руководителям рекомендовано активизировать работу по предупреждению радикальных настроений, особенно среди молодежи.

Также председатель СК дал конкретные поручения по ряду уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов ЮФО.