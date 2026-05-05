Вторая за день беспилотная тревога объявлена в Сочи

В Сочи второй раз за день объявлена беспилотная угроза. О возможной атаке беспилотных летательных аппаратов предупредила мэр курорта Андрей Прошунин. Он попросил жителей и гостей города не подходить к окнам.

«Если вы находитесь дома, укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, тогда укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания. Используйте для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки», – рекомендовали населению власти.

При этом запрещено использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов. Кроме того, в администрации Сочи напомнили о запрете съёмок работы ПВО и публикации в соцсетях сбитых БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб и средств защиты объектов атаки