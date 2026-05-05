Шестой фестиваль «Великие сражения России» завершился в Краснодаре

50 школ Краснодара представили свои работы на фестивале "Великие сражения России". Фото: krd.ru

В Краснодаре подвели итоги шестого городского фестиваля-конкурса «Великие сражения России», посвященного историческим битвам. В этом году учащиеся из 50 школ города представили жюри свои творческие работы. С экспозицией финалистов ознакомился глава краевой столицы Евгений Наумов.

«Каждый представленный здесь экспонат вызывает сильные эмоции. Победа – это не просто награды, она живет в наших сердцах. Вы не просто создали модели, вы погрузились в историю, поэтому навсегда запомните важные даты, события и достижения, которые делают нас великим народом. Благодарю вас за проделанную работу», – отметил Евгений Наумов.

Фестиваль «Великие сражения России» проводится уже шесть лет и с каждым годом привлекает всё больше учеников. Организаторами мероприятия являются Департамент образования Краснодара и Центр детского творчества «Прикубанский».