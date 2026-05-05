Бастрыкин наградил финалистов детского казачьего конкурса в Краснодаре

Александр Бастрыкин наградил юных талантов на конкурсе казачьей песни. Фото: krd.ru

Глава СК России Александр Бастрыкин принял участие финале детского творческого конкурса. В рамках рабочей поездки в столицу Кубани председатель Следственного комитета Российской Федерации посетил заключительный концерт конкурса детской казачьей песни, который был приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На встрече присутствовали ректор Российского государственного университета юстиции Ольга Александрова, главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, а также другие высокопоставленные представители СК России:.

Ежегодный конкурс казачьей песни проводит Российскиий государственный университетом юстиции при поддержке СК России. Цель фестиваля - поощрение и развитие отечественной культуры, народного творчества и патриотизма среди детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. В этом году мероприятие собрало около трех тысяч юных талантов, включая коллективы и солистов из всех регионов Южного федерального округа.

«Казачество всегда играло ключевую роль в защите Отечества. Как в годы Великой Отечественной войны, так и в нынешних условиях специальной военной операции, казачьи формирования с честью и достоинством отстаивают интересы нашей страны!» — отметил Александр Бастрыкин.

Председатель СК России вручил победителям конкурса дипломы и ценные подарки. Кроме того, он наградил медалью «Доблесть и отвага» командира Новороссийской военно-морской базы Виктора Кочемазова. В знак признательности, командование Черноморского флота передало главе Следственного комитета флаг патрульного корабля «Павел Державин», украшенный автографами членов экипажа и командного состава. Этот флаг находился на корабле во время освобождения Мариуполя в 2022 году.

Праздничное мероприятие продолжилось выступлениями талантливых лауреатов конкурса, а завершилось ярким концертом с участием известного артиста Сосо Павлиашвили.