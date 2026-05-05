Аэропорт Сочи столкнулся с задержками и отменой рейсов 5 мая из-за беспилотников

Объявленная днем, а затем вечером 5 мая беспилотная опасность стала причиной значительных сбоев в расписании. Как следует из информационного табло, 37 рейсов ожидают своего вылета или прибытия с опозданием. Еще четыре рейса были отменены.

На вылет задержаны шесть рейсов, направляющихся в Москву, два в Казань. Также задерживаются самолеты в Курган, Минск, Пермь, Красноярск, Ереван, Санкт-Петербург и Анталью. В то же время, на прилет отложены шесть рейсов из российской столицы, три из Стамбула, два из Казани. Дополнительно зафиксированы задержки прибытия рейсов из Махачкалы, Антальи, Оренбурга, Еревана, Минска, Челябинска, Тюмени, Ульяновска, Ургенча, Минеральных Вод и Батуми.

Кроме того, три рейса, следовавших из Москвы, а также один рейс из Минеральных Вод, были отменены.