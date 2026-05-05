НовостиПроисшествия5 мая 2026 19:59

Незаконный оборот 1500 литров пива пресекли в Успенском районе

Евгения ХАЛИКОВА
Госавтоинспекторы остановили грузовик с 1500 литрами нелегального пива.

Сотрудники Госавтоинспекции в Успенском районе остановили для досмотра грузовик, за рулем которого находился 37-летний водитель из Майкопа. При детальном осмотре грузового отсека правоохранители обнаружили внушительную партию пива в стеклянных бутылках и кегах.

«Перевозчик не смог предъявить каких-либо документов, подтверждающих законность данной перевозки. Выяснилось, что этот алкоголь не был зарегистрирован в Единой государственной системе учета оборота алкогольной продукции», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина планировал доставить более полутора тысяч литров пива из Майкопа в Ставрополь, однако не справился с этой задачей. Грузовик с нелегальным грузом и его водитель были доставлены в местный отдел полиции.