Незаконный оборот 1500 литров пива пресекли в Успенском районе

Сотрудники Госавтоинспекции в Успенском районе остановили для досмотра грузовик, за рулем которого находился 37-летний водитель из Майкопа. При детальном осмотре грузового отсека правоохранители обнаружили внушительную партию пива в стеклянных бутылках и кегах.

«Перевозчик не смог предъявить каких-либо документов, подтверждающих законность данной перевозки. Выяснилось, что этот алкоголь не был зарегистрирован в Единой государственной системе учета оборота алкогольной продукции», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина планировал доставить более полутора тысяч литров пива из Майкопа в Ставрополь, однако не справился с этой задачей. Грузовик с нелегальным грузом и его водитель были доставлены в местный отдел полиции.