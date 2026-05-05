Краснодарский кооперативный институт собрал будущих операторов дронов

На базе Краснодарского кооперативного института прошел форум «Пилоты нового времени». Мероприятие собрало около 600. Участники получили уникальную возможность познакомиться с действующими дронами, как для гражданского, так и для специального использования. В ходе мастер-классов они освоили практические навыки: сборку и разборку беспилотников, программирование их полетов. Также студенты попробовали себя в пайке, создании прототипов деталей для БПЛА и управлении дронами на специальных симуляторах.

«Эксперты рассказали о востребованности профессии оператора беспилотников, ответили на вопросы о современных технологиях и их применении в экономике. Особый интерес вызвала встреча с представителями Войск беспилотных систем, которые проинформировали о возможности заключения контракта и мерах поддержки», – рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае ведется набор в войска беспилотных систем. Мужчины от 18 до 45 лет могут претендовать на единовременную выплату до 3,4 млн рублей при заключении специального контракта. Обучение и получение государственных дипломов и сертификатов открывают перспективы трудоустройства не только в армии, но и в гражданских сферах.