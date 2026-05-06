Блогер из Новосибирска превратила стройку в ресторан под открытым небом. 29-летняя Ксения Громова необычно сервирует столы – на фоне деревенских пейзажей или прямо на стройплощадке с видом на Бугринский мост.

Ксения всегда любила создавать уют и занималась дизайном своей квартиры. Ей нравилось красиво оформлять стол – ставить свечи, раскладывать закуски на посуде. Вдохновляла ее Яна Рудковская, известная своими необычными сервировками.

Со временем Ксении захотелось выходить на профессиональный уровень. Чтобы покупать новые предметы сервировки, она даже продала свой фотоаппарат. Сегодня столы, которые сервирует Ксения, по словам самой девушки, выглядят так, что «от них хочется ахнуть». В декоре можно использовать любые предметы: например, вместо скатерти – насыпать соль или песок.

Среди самых необычных проектов Ксении – съемка на стройке, где стол сервировали прямо среди бетона и работающей техники. В кадре оказались недостроенный дом и Бугринский мост. Другой проект – реклама газонов. Блогер организовала эстетичный пикник с участием тракториста.

Реквизит Ксения покупает в обычных магазинах Новосибирска, на маркетплейсах или на блошиных рынках. Большинство предметов использует один раз.

Основная трудность – логистика. Каждый раз вызывать грузовое такси выходит дорого. Некоторые таксисты вовсе отказываются от заказов, увидев стол и чемодан с реквизитом.

В соцсетях у Ксении почти 50 тысяч подписчиков. Ксения признается, что сервировка часто приносит убытки.

«Ради красивой картинки и контента я готова вкладываться полностью. Мне важно, чтобы работа приносила эстетическое удовольствие, пусть даже в ущерб себе и комфорту. Однажды я ушла в жесткий минус и рассказала об этом в блоге. Заказчики, узнав о ситуации, просто компенсировали мои расходы. Это было приятно», – рассказала Ксения «Горсайту».

В будущем блогер мечтает снять сервировку в одном из залов Новосибирского театра оперы и балета, на льду «Сибирь-Арены» с хоккеистами, на фоне алтайских гор, в старинных библиотеках, а также в Петербурге, Москве у Кремля и даже у Эйфелевой башни.