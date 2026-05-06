Долгожданное тепло: В Краснодаре столбики термометров достигнут +21 градуса 6 мая

В Краснодаре потеплеет до +21 градуса 6 мая Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Краснодар постепенно приходит долгожданное тепло. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса уже днем 6 мая.

«Территория Кубани останется под влиянием северо-западной периферии циклона. В регионе сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха продолжит расти», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Днем температура воздуха будет держаться на уровне +19…+21 градуса. В четверг 7 мая столбики термометров продолжат расти. Осадков не ожидается, а воздух прогреется до +20…+22 градусов.