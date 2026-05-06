Более 4 тысяч школьников и студентов Сочи посетили мероприятия по «Пушкинской карте» с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Всего в Сочи к проекту «Пушкинская карта» присоединились 23 городских учреждения культуры. Это театры, музеи, библиотеки, дома культуры и кинотеатры.

«Для ребят мы постарались собрать максимально широкую афишу – от спектаклей и органных вечеров до молодежных выставок и кинопремьер. Уверена, такая доступность и разнообразие напрямую работают на воспитание и просвещение подрастающего поколения», – сказала начальник управления культуры Сочи Марианна Устинова.

В Сочи популярен городской проект «Пушкинский четверг». Каждую неделю школьники посещают интерактивные выставки, концерты, спектакли, экскурсии и квизы по русской литературе и искусству.

Напомним, «Пушкинская карта» объединяет школьников и студентов всей России. Карта доступна молодежи в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Номинал «Пушкинской карты» – 5 тысяч рублей.