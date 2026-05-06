Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

К утру на запасных аэродромах остаются 3 борта. Аэропорт обслужил 30 рейсов на вылет и 31 на прилет. В города назначения отправлены 4,3 тысячи пассажиров. Более чем на два часа задержаны 15 рейсов на вылет.

«Суточный план полетов – 98 рейсов на прилет и 97 рейсов на вылет. На данный момент скоплений пассажиров в аэропорту Сочи нет. В ближайшие сутки авиакомпании должны стабилизировать свое расписание из-за ограничений, вводимых 5 мая. Возможны переносы, отмены или объединения рейсов», – сообщили в аэропорту Сочи.

Напомним, воздушная гавань приостанавливала работу днем 5 мая. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В Краснодарском крае действовала беспилотная опасность. Аэропорт возобновил работу вечером 5 мая.