Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 7:17

Житель Темрюка нашел во дворе дома мину времен войны

В Темрюке взрывотехники уничтожили 82-мм мину времен войны
Светлана ОВДЕЙ
Житель Темрюка нашел во дворе дома мину времен войны Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Житель Темрюка нашел во дворе дома мину времен войны Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Житель Темрюка нашел во дворе дома мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Местный житель обнаружил боеприпас во время земляных работ на улице Верхний переулок. Об опасной находке он сразу сообщил в правоохранительные органы.

Прибывшие сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» определили обследовали металлический предмет. Как выяснилось, это 82-мм минометная мина со следами коррозии.

«С соблюдением всех мер безопасности боеприпас был вывезен и уничтожен», – сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.