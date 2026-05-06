Житель Темрюка нашел во дворе дома мину времен войны

Житель Темрюка нашел во дворе дома мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Местный житель обнаружил боеприпас во время земляных работ на улице Верхний переулок. Об опасной находке он сразу сообщил в правоохранительные органы.

Прибывшие сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» определили обследовали металлический предмет. Как выяснилось, это 82-мм минометная мина со следами коррозии.

«С соблюдением всех мер безопасности боеприпас был вывезен и уничтожен», – сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.