Юрист с Кубани предупредил о штрафах за неправильное ношение георгиевской ленты

Перед 9 Мая юрист Артур Каримов напомнил жителям Кубани правила использования георгиевской ленты. Как сообщает интернет-портал «Кубань 24», с 2022 года этот атрибут официально признан символом воинской славы России, что подразумевает юридическую ответственность за неуважительное отношение к нему.

Специалист отметил, что ленту следует закреплять на одежде в районе груди с левой стороны или на лацкане пиджака. Категорически запрещено размещать символ на обуви, нижнем белье или мусорных контейнерах. Также недопустимым считается использование ленты в качестве украшения для животных. Юрист уточнил, что прямого запрета на крепление лент к автомобилям или сумкам нет, однако важно следить за их чистотой и целостностью — символ не должен быть порван или загрязнен.

За публичное осквернение символа грозит уголовная ответственность по статье «Реабилитация нацизма». Максимальное наказание предусматривает штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. За проявление неуважения, сопряженное с нарушением общественного порядка, возможен административный арест до 15 суток.