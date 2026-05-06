Частицу «Огня памяти» доставят в Новороссийск и Краснодар Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Огонь памяти» доставят в Новороссийск и Краснодар. Частицу привезут в города Краснодарского края из Москвы.

В Новороссийск «Огонь памяти» доставят поездом. Частицу пламени с Могилы неизвестного солдата в Александровском саду передали 5 мая на Белорусском вокзале Москвы. В преддверии Дня Победы огонь по российским железным дорогам доставят в 29 городов России и в Беларусь.

«Это города-герои, города воинской славы и трудовой доблести: Новороссийск, Керчь, Севастополь, Брянск, Орел, Курск и многие другие. По железным дорогам России “Огонь памяти” проедет более 25 тысяч км», – сообщили в РЖД.

В Краснодар частицу огня привезут представители регионального отделения «Народного фронта». Огонь доставят на мемориальный комплекс «Вечный огонь» на Пашковской переправе. Памятник посвящен защитникам Краснодара, погибшим при обороне переправы через реку Кубань в августе 1942 года.