В Краснодаре полиция проверяет информацию об отравлении собак Фото из архива КП

В Краснодаре проверяют информацию об отравлении собак. Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.

По словам местных жителей, бездомных собак травят в районе улицы Вишняковой. Пользователи соцсетей также рассказали об одном из жильцов, который, по их словам, отстреливает псов.

«На основании выявленной в сети Интернет публикации инициировано проведение доследственной проверки. Будут установлены лица, причастные к данному инциденту и рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ “Жестокое обращение с животными”», – сообщили в пресс-службе полиции Краснодара.

Максимальное наказание за жестокое обращение с животными – лишение свободы сроком на пять лет.