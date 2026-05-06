Более 170 животных выехали вместе с хозяевами через аэропорт Краснодара с начала года

Более 170 животных выехали вместе с хозяевами через аэропорт Краснодара с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего оформлено 174 ветеринарных сертификата. Вместе с хозяевами выехали 106 собак и 68 кошек.

Питомцы отправились в путешествие в 30 стран мира. Хозяева чаще всего выезжали с животными в Грузию (12 собак и 18 кошек), Турцию (21 собака и 7 кошек) и Сербию (4 собаки и 16 кошек).

В страны Евросоюза выехали 28 собак, 13 кошек и два попугая – волнистый и корелла. В отправились пять собак и одна кошка. В Таиланд с хозяевами выехали 6 собак, в Марокко – 4 собаки, во Вьетнам – 5 собак и 2 кошки. В Сирию с пассажирами отправились 3 кошки.

Ветеринарные сертификаты также выданы для выезда с питомцами в Канаду, Израиль, Ливан, Молдову, Египет, Швейцарию и Черногорию. В страны ЕАЭС отправились 22 животных-компаньона, а в государства СНГ – 7 питомцев, в том числе волнистый попугай.