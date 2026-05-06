НовостиПроисшествия6 мая 2026 9:16

Почти 19 тысяч кубометров грунта собрали в Туапсе после разлива нефтепродуктов

В Туапсе 767 человек продолжают убирать загрязнения нефтепродуктами
Светлана ОВДЕЙ
Почти 19 тысяч кубометров грунта собрали в Туапсе после разлива нефтепродуктов Фото: оперативный штаб Краснодарского края

Почти 19 тысяч кубометров загрязненного грунта и воды с мазутом собрали в Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействованы 767 человек и 89 единиц техники. В том числе работают сотрудники МЧС России.

В то же время в Туапсе продолжат приводить в порядок улицы. Парки, спортивные площадки и другие общественные пространства отмывают от загрязнений.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что турпоток в Туапсе может восстановиться к середине июня.