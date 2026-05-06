Останки двух советских солдат нашли в горах Крымского района Фото: ассоциация «Кубаньпоиск»

Останки двух советских солдат нашли в горах Крымского района. Об этом сообщили в ассоциации «Кубаньпоиск».

Поисковики проводили работы 1 и 2 мая. Изучив архивные данные и карты, они нашли один перспективный участок в труднодоступной местности. Ранее выбранную территорию не обследовали.

1 мая в стрелковой ячейке специалистам подняты останки одного красноармейца. Второго советского воина поисковики нашли 2 мая. Это подтвердили его пряжка и пуговицы с якорем.

«Найденные воины сражались в составе 1127 стрелкового полка и 255 бригады морской пехоты, которые вели в этих местах ожесточенные бои осенью 1942 года. К сожалению, солдатских медальонов или подписных вещей найти не удалось», – сообщили в ассоциации «Кубаньпоиск».

Поисковики продолжат обследовать эту территорию.