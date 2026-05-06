Житель Сочи осужден на 6 лет за незаконное хранение и сбыт оружия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Хостинским районным судом виновным признан Федор Герман.

Известно, что мужчина незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. За 80 тысяч рублей он продал самозарядный карабин «Симонова», 103 боевых боеприпаса и 56 охотничьих патронов. Позже за 60 тысяч рублей осужденный реализовал автомат Калашникова. Кроме того, мужчина пытался продать охотничье двуствольное комбинированное ружье модели «ИЖ-56».

«Все действия “покупателей” оружия контролировались сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, которые и пресекли незаконную деятельность подсудимого», – сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В суде Федор Герман полностью признал вину и сказал, что оружие принадлежало его знакомому. После его смерти мужчина забрал его себе и начал хранить в дупле дерева в лесу. А позже решил продать, чтобы заработать.

Суд назначил 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, у мужчины конфисковали 140 тысяч рублей, что равно сумме, полученной от совершения преступлений.