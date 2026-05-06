Курорты Краснодарского края стали лидерами России по длительности отдыха в мае

Пляж в Кучугурах Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край подтвердил статус главного туристического региона страны, заняв почти все верхние строчки в рейтинге направлений для продолжительного отдыха в мае. Согласно данным сервиса бронирования ТВИЛ.РУ, туристы все чаще выбирают для многодневных поездок не крупные города, а уютные прибрежные поселки.

Абсолютным рекордсменом стал поселок Кучугуры. В мае 2026 года средняя продолжительность бронирования здесь составила 16 ночей – это самый высокий показатель по стране. За сутки проживания в этом спокойном уголке на берегу Азовского моря туристы платят в среднем 3 545 рублей.

Второе место в рейтинге также осталось за Кубанью: в поселке Джемете под Анапой отдыхающие задерживаются в среднем на 13 ночей (2 400 рублей за сутки). Замыкает тройку лидеров крымская Оленевка, где средний срок отпуска составляет 12 ночей при стоимости 4 427 рублей за сутки.

В десятку самых востребованных мест для долгого майского отпуска вошли еще пять локаций Краснодарского края: Пересыпь – 10 ночей (2 548 руб./сутки), Ейск – 9 ночей (2 265 руб./сутки), Небуг – 9 ночей (3 603 руб./сутки), Дивноморское – 9 ночей (2 741 руб./сутки), Новомихайловский – 7 ночей. К слову, именно поселок Новомихайловский стал самым бюджетным в рейтинге: ночь здесь обойдется в среднем в 1 844 рубля.

Крым в топ-10 также представили Евпатория (11 ночей) и Щелкино (8 ночей). Эксперты отмечают, что доминирование кубанских курортов (7 из 10 позиций в списке) связано с развитой инфраструктурой и более доступными ценами на проживание в начале сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Турпоток в Анапу может вырасти на 25% при оперативной подготовке пляжей