В Анапе снесли нелегальную базу отдыха на берегу моря

Фото: ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

В станице Благовещенской завершился снос гостиничного комплекса, возведенного с грубыми нарушениями закона. По решению суда под демонтаж попали административные корпуса, столовая и более 20 летних домиков для отдыхающих.

Все эти объекты были построены на береговой линии без какой-либо разрешительной документации, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Несмотря на вступившее в силу судебное решение, владелец базы долгое время игнорировал требования властей и не приступал к разбору конструкций. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после вмешательства судебных приставов.

В отношении собственника-нарушителя был применен целый комплекс мер: регулярные штрафы и административные протоколы, официальные предупреждения об уголовной ответственности и постоянный надзор со стороны службы приставов.

В итоге, под давлением принудительных мер, предприниматель был вынужден самостоятельно приступить к демонтажу. На сегодняшний день площадка полностью очищена от самостроев.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением: все объекты снесены полностью», - рассказали в ведомстве.

