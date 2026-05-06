В детских садах Краснодара проходят парады и шествия «Бессмертного полка»

Перед 9 Мая столица Кубани превратилась в площадку масштабных патриотических акций. Праздничные мероприятия охватили все 188 дошкольных учреждений города. В торжествах принимают участие более 60 тысяч детей, а также их родители и педагоги.

В детских садах в честь Дня Победы организована насыщенная культурная программа. В рамках акции «Окна Победы» фасады зданий украсили бумажными голубями и гвоздиками. Дети также участвуют в конкурсе рисунков «Победа глазами детей» и вокальном марафоне «Дети поют о войне». А акция «Дети читают стихи о войне» вышла за пределы региона – к краснодарским ребятам присоединились сверстники из других областей России и даже стран ближнего зарубежья.

Важной частью воспитательного процесса стали встречи с ветеранами и почетными гостями. Дети из первых уст узнают о мужестве защитников Отечества.

«Особенно трогательная акция – «Бессмертный полк» и «парады военной техники» тоже запланированы в детсадах, – рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов. – Воспитанники пройдут строем во дворах своих учреждений. Также ребята смогут попробовать настоящую солдатскую кашу».

Патриотические мероприятия не ограничиваются стенами детсадов: тематические концерты, спортивные турниры и фестивали в эти дни проходят во всех школах, парках и скверах Краснодара.