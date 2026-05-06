В Краснодаре воссоздадут главные битвы Великой Отечественной войны

В четверг, 7 мая, жителей и гостей Краснодара приглашают совершить уникальное путешествие во времени. В сквере им. Льва Толстого развернется театрализованная ретроспектива «От Москвы до Берлина», приуроченная к 81-й годовщине Великой Победы.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара, организаторы подготовили серию масштабных инсценировок, которые охватят переломные моменты Великой Отечественной войны: героическую оборону Москвы и Сталинграда, трагические и мужественные дни блокады Ленинграда, освобождение Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Кульминацией вечера станет зрелищная реконструкция боя за Берлин, символизирующая окончательный разгром врага.

Над постановкой работают около 50 участников общественной организации «Черноморский фронт» и профессиональные артисты. Зрители увидят не только батальные сцены, но и зарисовки фронтового быта, а также услышат объявления на немецком языке, которые звучали на улицах оккупированного Краснодара.

«Мы впервые участвуем в такой большой театрализованной постановке с инсценировкой событий разных лет. Это очень ответственно, но, уверен – все получится», – прокомментировал руководитель «Черноморского фронта» Николай Лихтинов.

Помимо театрального действия, реконструкторы проведут образовательный ликбез: они расскажут об истории советского стрелкового оружия и продемонстрируют его в действии. Праздничный вечер дополнит концертная программа от творческих коллективов Прикубанского округа.

Мероприятие состоится в сквере им. Льва Толстого (ул. Славянская, 28). Начало запланировано 7 мая в 18:30.