Т2 импортозамещает компоненты ядра сети

Совместная работа Bercut и Т2 велась в течение трех лет. Фото: пресс-служба Т2

Т2 приступила к замещению узлов пакетной коммутации на оборудование отечественных производителей. Теперь за тарификацию скоростей интернета в Мурманске, Пскове и Петрозаводске отвечает разработка Bercut.

Т2 импортозаместила главные узлы пакетной коммутации, отвечающие за тарификацию скоростей LTE, в трех регионах Северо-Запада. Решение PCRF (Policy and Charging Rules Function – функция правил политики тарификации) компании Bercut соответствует международным стандартам и полностью закрывает потребности Т2 в корректном обслуживании клиентов.

PCRF отвечает как за верное предоставление скорости интернета абоненту в соответствии с его тарифным планом, так и за корректную работу всей продуктовой линейки Т2. Совместная работа Bercut и Т2 велась в течение трех лет. Внедрение в Мурманске, Пскове и Петрозаводске заняло 7 месяцев. В планах Т2 – масштабировать проект на все регионы до конца 2026 года.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«Предварительные результаты проекта Т2 оценивает как положительные. В процессе повсеместного импортозамещения компонентов сети для нас важно наладить тесный контакт между нашими сотрудниками и специалистами производителя. На каждом этапе доработки и последующей миграции нам необходимо учитывать все требования сторон, чтобы в конечном итоге предложить клиентам исключительно качественные услуги без сбоев и недочетов. Сейчас многолетняя работа дает первые результаты, и мы готовы приступить к масштабированию проекта».

Андрей Богданов, генеральный директор Bercut:

«Наша команда стабильно подтверждает высокий уровень экспертизы, обладает практическим опытом и отработанными компетенциями реализации масштабных проектов в условиях жестких сроков и повышенных требований к надежности. Именно такой формат партнерства и накопленный опыт будут и дальше выступать ключевым фактором успешного импортозамещения, обеспечивая быстрое масштабирование проектов без компромиссов по качеству».

