55 млрд рублей инвестируют в реконструкции исторических здравниц в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лично проинспектировал ход реконструкции легендарного санатория «Волна» в Сочи и высоко оценил масштабные инвестиции, направленные на возрождение курортного наследия.

Санаторий «Волна», которому почти 90 лет, в 2012 году был законсервирован из-за критического состояния. Сегодня же, как отметил глава региона, здравница возрождается, при этом здание сохраняет свой исторический облик. Это стало возможным благодаря стратегическим соглашениям, подписанным на Петербургском международном экономическом форуме с компанией-инвестором.

Инвестор реализует в Сочи сразу три масштабных проекта. Помимо «Волны», это реконструкция гостиницы «Приморская» и полное обновление санатория «Кристалл», который откроет свои двери уже осенью.

«Все три объекта не только повысят привлекательность города-курорта, но и дадут мощный импульс для экономики: новые рабочие места и развитие санаторно-курортной отрасли края. Общий объем инвестиций превышает 55 миллиардов рублей», - рассказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил важность развития уникальной бальнеологической базы Сочи, позволяющей гостям укреплять здоровье круглый год. Кондратьев также заявил о готовности поддерживать инвестора, который нацелен на общий результат.